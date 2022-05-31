За 4 месяца 2022 собрали на треть больше налогов, чем за тот же период 2021

По информации ФНС, в консолидированный бюджет за 4 месяца собрали на 36,2% больше, чем за тот же период 2021 года. А в федеральный бюджет — на 43,7% больше. По словам министра финансов Антона Силуанова, годовой план выполнен на 42%, профицит бюджета составил 1,1 трлн руб.

Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала поступления в бюджет достигли 8,27 трлн руб., на 39% 2,3 трлн руб. превысив показатель января-марта 2021 года. В федеральный бюджет в первом квартале было собрано 4,85 трлн руб. налогов (на 44,8% руб. или 1,5 трлн руб. больше, чем в I кв. 2021 г.), в бюджеты регионов – 3,4 трлн руб. (+31% или 810 млрд руб.).

Как прокомментировал «Клерку» советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса Виталий Крицкий, в повышении собираемости налогов нет ничего удивительного: ковид закончился, ограничения отменили, бизнес начал наращивать деятельность. Пошли обороты и уплата налогов. «С ужесточением администрирования это не связано, никакого ужесточения не было и не будет, администрируем налоги стандартно, в рамках риск-подхода», – заверил эксперт.

Со своей стороны, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин отметила, что рост налоговых сборов можно объяснить увеличением выручки экспортеров. По ее словам, повлияло и ужесточение налогового администрирования. «Мы видим, что комиссии по добровольному уточнению стали проводить не только по НДС, налогу на прибыль и сомнительным контрагентам, но и по НДФЛ и страховым взносам. И даже по УСН в части расходов! В дальнейшем, вероятно, комиссиями и побуждением охватят еще больший процент налогоплательщиков. Кроме того, ФНС продолжает внедрять отраслевые проекты, например, по обелению строительной отрасли через налоговую оговорку», – прокомментировала эксперт.

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