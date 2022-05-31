ЦБ рекомендовал банкам принимать электронные доверенности

Банк России в информационном письме от 26 мая 2022 года напомнил, что цифровые доверенности при удостоверении равнозначности бумажному документу имеют полную юридическую силу.

ЦБ призвал не нарушать права банковских клиентов, желающих использовать документы в цифровом формате.

Как сообщает Федеральная нотариальная палата, нотариусы уже более семи лет удостоверяют равнозначность электронного документа его бумажному аналогу и наоборот. Любой документ в цифровом формате сохраняет юридическую силу. Исключение — сделки в простой письменной форме и документы, удостоверяющие личность. Также существует возможность обратиться к нотариусу за оформлением документа (той же доверенности) сразу в электронном виде.

На сегодняшний день удостоверение равнозначности — одна из самых популярных нотариальных услуг. В прошлом году спрос на нее вырос на треть и превысил 4,6 млн обращений.

Также Банк России напоминает о возможности оперативной проверки бумажного документа с печатью нотариуса посредством сканирования размещенного на нем QR-кода.

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