Кто, как и когда может применять АУСН: ФНС открыла сервис по новому спецрежиму

Остальные желающие могут перейти на УСН с 1 января 2023 года, если заявят об этом до 31 декабря 2022 года.

На сайте ФНС заработала промо-страница, на которой представлена информация по АУСН.

Применять АУСН может бизнес при соблюдении ряда условий:

численность не более 5 человек;

доходы не более 60 млн рублей;

стоимость ОС до 150 млн рублей;

расчетный счет открыт в уполномоченном банке;

зарплата выплачивается безналом.

Перечень уполномоченных банков, где надо иметь расчетный счет плательщикам АУСН, пока не опубликован.

Ставка по УСН будет 8% на объекте «доходы» и 20% — «доходы минус расходы». Минимальный налог — 3% от дохода (на объекте «доходы минус расходы».

На этом режиме не будет деклараций. Также не надо сдавать СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.

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