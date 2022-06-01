АУСН

Кто, как и когда может применять АУСН: ФНС открыла сервис по новому спецрежиму

С 1 июля 2022 года в четырех регионах стартует эксперимент по новому спецрежиму АУСН. Но перейти на новую автоматическую упрощенку пока смогут только новые ИП и компании. Для этого надо подать заявление в течение 30 дней после открытия бизнеса.

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Остальные желающие могут перейти на УСН с 1 января 2023 года, если заявят об этом до 31 декабря 2022 года.

На сайте ФНС заработала промо-страница, на которой представлена информация по АУСН.

Применять АУСН может бизнес при соблюдении ряда условий:

  • численность не более 5 человек;
  • доходы не более 60 млн рублей;
  • стоимость ОС до 150 млн рублей;
  • расчетный счет открыт в уполномоченном банке;
  • зарплата выплачивается безналом.

Кому нельзя применять АУСН: полный перечень

Перечень уполномоченных банков, где надо иметь расчетный счет плательщикам АУСН, пока не опубликован.

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Ставка по УСН будет 8% на объекте «доходы» и 20% — «доходы минус расходы». Минимальный налог — 3% от дохода (на объекте «доходы минус расходы».

На этом режиме не будет деклараций. Также не надо сдавать СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС.

Читайте еще по теме: «Как исправили проект АУСН: обзор изменений».

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