Как исправили проект АУСН: обзор изменений

С июля 2022 года планируют ввести новый спецрежим для малого бизнеса. Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые касаются АУСН.
Подробно о них мы рассказывали здесь.
Но ко второму чтению кое-что в них поменялось. Читайте – что именно.
Запрет на АУСН
В список случаев, когда применять АУСН нельзя, добавили еще два:
- бизнес, который захочет применять единый налоговый платеж;
- бизнес из регионов, не входящих в пилотный проект по АУСН.
Подробнее тут.
Пенсия ИП
Многие надеялись, что пенсионные права ИП на АУСН и ИП на НПД уравняют и у автоматических упрощенцев будет право на добровольные взносы в ПФР с начислением баллов и стажа.
Но власти пошли еще дальше.
Ко второму чтению внесли существенные поправки.
В законе будет прописано право ИП на АУСН на пенсионный стаж и баллы. Но при этом фиксированные взносы такие ИП платить не будут.
Подробнее об этом читайте тут.
Закрытие ИП
Еще одна хорошая новость для ИП – при применении АУСН можно будет закрыть бизнес в любое время.
Раньше предполагалось, что пока камералка по АУСН не завершится, путь из бизнеса для ИП будет перекрыт.
Подробно тут.
Дивиденды ИП
В НК пропишут очевидный факт – с доходов ИП от дивидендов нельзя платить налог по АУСН, а надо платить НДФЛ.
Подробнее – здесь.
Регистрация ИП в ФСС
ФСС будет автоматически ставить и снимать ИП с учета, как только придет информация из ПФР о приеме первого работника и увольнении последнего работника.
Данные ПФР будет брать из СЗВ-ТД.
Подробно об этом – здесь.
Штрафы
Штрафы для бизнеса за непредставление документов и сведений в ИФНС отменили.
Дело в том, что в НК и так уже прописаны штрафы для бизнеса, и вводить новые нет смысла.
Подробнее об этом – здесь.
Новый режим в середине года
Исправили норму НК, запрещающую вводить новые налоги не с 1 января.
Сделали исключение для спецрежимов.
Так что власти смогут спокойно ввести АУСН с июля 2022 года.
Подробнее тут.
Деление доходов
Поступления налога по АУСН будут делить между федеральным и региональным бюджетом в новой пропорции – 46 % на 54 %.
Подробнее тут.
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