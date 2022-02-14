Как исправили проект АУСН: обзор изменений

С июля 2022 года планируют ввести новый спецрежим для малого бизнеса. Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые касаются АУСН.

Подробно о них мы рассказывали здесь.

Но ко второму чтению кое-что в них поменялось. Читайте – что именно.

Запрет на АУСН

В список случаев, когда применять АУСН нельзя, добавили еще два: бизнес, который захочет применять единый налоговый платеж;

бизнес из регионов, не входящих в пилотный проект по АУСН.

Подробнее тут.

Пенсия ИП

Многие надеялись, что пенсионные права ИП на АУСН и ИП на НПД уравняют и у автоматических упрощенцев будет право на добровольные взносы в ПФР с начислением баллов и стажа.

Но власти пошли еще дальше.

Ко второму чтению внесли существенные поправки.

В законе будет прописано право ИП на АУСН на пенсионный стаж и баллы. Но при этом фиксированные взносы такие ИП платить не будут.

Подробнее об этом читайте тут.

Закрытие ИП

Еще одна хорошая новость для ИП ­– при применении АУСН можно будет закрыть бизнес в любое время.

Раньше предполагалось, что пока камералка по АУСН не завершится, путь из бизнеса для ИП будет перекрыт.

Подробно тут.

Дивиденды ИП

В НК пропишут очевидный факт – с доходов ИП от дивидендов нельзя платить налог по АУСН, а надо платить НДФЛ.

Подробнее – здесь.

Регистрация ИП в ФСС

ФСС будет автоматически ставить и снимать ИП с учета, как только придет информация из ПФР о приеме первого работника и увольнении последнего работника.

Данные ПФР будет брать из СЗВ-ТД.

Подробно об этом – здесь.

Штрафы

Штрафы для бизнеса за непредставление документов и сведений в ИФНС отменили.

Дело в том, что в НК и так уже прописаны штрафы для бизнеса, и вводить новые нет смысла.

Подробнее об этом – здесь.

Новый режим в середине года

Исправили норму НК, запрещающую вводить новые налоги не с 1 января.

Сделали исключение для спецрежимов.

Так что власти смогут спокойно ввести АУСН с июля 2022 года.

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Деление доходов

Поступления налога по АУСН будут делить между федеральным и региональным бюджетом в новой пропорции – 46 % на 54 %.

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