Если за физлицо платит банк, чек ККТ выбивать не надо

Вопрос по поводу чека за стоматологические услуги, оплаченные банком, задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Разъяснения дает эксперт Оксана Кобзева.

При получении денег от юрлица-посредника компания может не применять ККТ.

Для применения ККТ важно, кто заплатил, а не за кого.

Закон 54-ФЗ о применении ККТ не раскрывает термин «покупатель (клиент)», при этом исходя из положений этого закона к «покупателю» следует относить лицо, фактически осуществляющее расчет с пользователем ККТ, а не лицо, имеющее договорные отношения с продавцом.

Поэтому, если деньги поступают от ООО за физлицо такой расчет формально является расчетом между организациями и, следовательно, в случае безнала ККТ может не применяться (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Эту позицию подтверждают и суды (Постановление АС Московского округа от 12.04.2022 № Ф05-6390/2022 по делу № А40-141322/2021).

По мнению суда, при получении оплаты за товары (работы, услуги) определяющим условием применения ККТ является то обстоятельство, с чьего счета произведена оплата: со счета физического или юридического лица. И при этом назначение платежа не имеет правового значения.