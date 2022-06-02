Онлайн-кассы

Нарушителям в Удмуртии предложили провести все нелегальные платежи через ККТ

Налоговики Удмуртии ищут «недобросовестное поведение». Проверяют кассы предпринимателей на рынках и ярмарках под видом профилактических мероприятий.

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Налоговые проверки показали, что не все работники рынков региона, участвующие в проекте «Исключение недобросовестного поведения на рынках», в апреле пробивали выручку через ККТ.

Сотрудники ФНС предложили нарушителям исправить ситуацию, проведя все платежи через кассовые аппараты.

С 1 марта 2022 года по 54-ФЗ прекращены плановые проверки применения онлайн-касс со стороны ФНС. Их заменили профилактические мероприятия, такие как:

  • информирование;
  • вынесение предостережения предпринимателю;
  • обобщение правоприменительной практики;
  • консультирование;

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