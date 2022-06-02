Нарушителям в Удмуртии предложили провести все нелегальные платежи через ККТ

Налоговые проверки показали, что не все работники рынков региона, участвующие в проекте «Исключение недобросовестного поведения на рынках», в апреле пробивали выручку через ККТ.
Сотрудники ФНС предложили нарушителям исправить ситуацию, проведя все платежи через кассовые аппараты.
С 1 марта 2022 года по 54-ФЗ прекращены плановые проверки применения онлайн-касс со стороны ФНС. Их заменили профилактические мероприятия, такие как:
- информирование;
- вынесение предостережения предпринимателю;
- обобщение правоприменительной практики;
- консультирование;
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