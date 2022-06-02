Если землю под ИЖС использовать не по назначению, ставку налога повысят

К исключениям относятся:
- части земельного участка с нежилым строением;
- земельные участки без жилых домов, используемые в коммерческой деятельности (для них ставка налога составляет до 1,5%).
О коммерческом характере использования участка говорят:
- принадлежность земли продавцу недвижимости;
- наличие на участке дорог, ограждений, линий электроснабжения, коммуникаций и т.п.);
- факты систематической продажи земельных участков.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/6105@ от 20.05.2022.
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