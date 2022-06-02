Земельный налог

Если землю под ИЖС использовать не по назначению, ставку налога повысят

Ставки земельного налога для земельных участков, занятых под ИЖС, не могут превышать 0,3% кадастровой стоимости, разъяснила ФНС. Но есть исключения.

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К исключениям относятся:

  • части земельного участка с нежилым строением;
  • земельные участки без жилых домов, используемые в коммерческой деятельности (для них ставка налога составляет до 1,5%).

О коммерческом характере использования участка говорят:

  • принадлежность земли продавцу недвижимости;
  • наличие на участке дорог, ограждений, линий электроснабжения, коммуникаций и т.п.);
  • факты систематической продажи земельных участков.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/6105@ от 20.05.2022.

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