НДФЛ

Продажу золота в слитках освободят от НДФЛ

При продаже золотых слитков физлицам банки теперь не платят НДС, то есть для людей золото стало дешевле. Но если человек продает купленный ранее золотой слиток, он платит НДФЛ. Это исправят. НДФЛ не будет.

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Продажа золота в слитках физлицами не будет облагаться НДФЛ два года — в 2022 и 2023 годах.

Статью 217 НК, где перечислены необлагаемые НДФЛ доходы, дополнят новым пунктом.

Правительственный законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Сейчас пока налог будет, если вы продадите металл ранее, чем через 3 года после покупки. При этом доход от продажи можно уменьшить на покупную стоимость слитков или 250 тыс. рублей.

Но скоро эти нормы станут неактуальными.

Даже если уже успели продали слиток в этом году, налога не будет. Норма будет действовать по доходам с 1 января 2022 года.

Кстати, норма по НДС с золота тоже была введена задним числом. Но из-за этого у покупателей были проблемы. С них все равно брали НДС, потому что в банк еще не поступила команда по отмене. Об этом мы рассказывали здесь.

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