Продажу золота в слитках освободят от НДФЛ

Продажа золота в слитках физлицами не будет облагаться НДФЛ два года — в 2022 и 2023 годах.
Статью 217 НК, где перечислены необлагаемые НДФЛ доходы, дополнят новым пунктом.
Правительственный законопроект внесен сегодня в Госдуму.
Но скоро эти нормы станут неактуальными.
Даже если уже успели продали слиток в этом году, налога не будет. Норма будет действовать по доходам с 1 января 2022 года.
Кстати, норма по НДС с золота тоже была введена задним числом. Но из-за этого у покупателей были проблемы. С них все равно брали НДС, потому что в банк еще не поступила команда по отмене. Об этом мы рассказывали здесь.