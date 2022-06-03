Продажу золота в слитках освободят от НДФЛ

Продажа золота в слитках физлицами не будет облагаться НДФЛ два года — в 2022 и 2023 годах.

Статью 217 НК, где перечислены необлагаемые НДФЛ доходы, дополнят новым пунктом.

Правительственный законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Сейчас пока налог будет, если вы продадите металл ранее, чем через 3 года после покупки. При этом доход от продажи можно уменьшить на покупную стоимость слитков или 250 тыс. рублей.

Но скоро эти нормы станут неактуальными.

Даже если уже успели продали слиток в этом году, налога не будет. Норма будет действовать по доходам с 1 января 2022 года.

Кстати, норма по НДС с золота тоже была введена задним числом. Но из-за этого у покупателей были проблемы. С них все равно брали НДС, потому что в банк еще не поступила команда по отмене. Об этом мы рассказывали здесь.