Руководителей ТСЖ и ГСК о принудительной ликвидации будут уведомлять персонально

Его получат товарищества собственников недвижимости и потребительские кооперативы, которых налоговики запланировали принудительно исключить из ЕГРЮЛ.
Правительственный законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации внесен в Госдуму.
Причина поправок — постановление Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 по делу об исключении из ЕГРЮЛ гаражного кооператива. О нем мы рассказывали здесь.
По поправкам, которые вносят в закон № 129-ФЗ, регистрирующая инспекция будет направлять НКО и ее руководителю уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
Смотрите в нашей таблице, какие нормы закона № 129-ФЗ забраковал Конституционный суд и что изменится по проекту.
|Норма закона № 129-ФЗ, на которую указал КС
|Краткое содержание нормы
|Какие поправки вносит законопроект
|Пункт 1 статьи 21.1
|Юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно не сдает отчеты 12 месяцев и нет движений по счету.
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|Пункт 2 статьи 21.1
|При наличии этих признаков (нет отчетов и движений по счету) фирму исключат из ЕГРЮЛ, если только она не в банкротстве.
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|Пункт 3 статьи 21.1
|Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуют в «Вестнике регистрации». Сообщают, куда заинтересованным лицам слать заявления.
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Добавят пункт 3.1 статьи 21.1.
Через 3 дня после принятия решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ еще направят уведомление организации и ее руководителю. Предупредят, что исключение из ЕГРЮЛ можно остановить.
|Пункт 4 статьи 21.1
|Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.
|Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации или со дня направления уведомления. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.
|Пункт 7 статьи 22
|Если заявление не поступало, налоговики исключают организацию из ЕГРЮЛ.
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