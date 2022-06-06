Руководителей ТСЖ и ГСК о принудительной ликвидации будут уведомлять персонально

Его получат товарищества собственников недвижимости и потребительские кооперативы, которых налоговики запланировали принудительно исключить из ЕГРЮЛ.

Правительственный законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации внесен в Госдуму.

Причина поправок — постановление Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 по делу об исключении из ЕГРЮЛ гаражного кооператива. О нем мы рассказывали здесь.

ГСК исключили из ЕГРЮЛ, но владельцы гаражей об этом не знали, платили членские взносы. Суд указал, что для НКО не важно движение денег по счету. Несдача отчетности тоже не может быть поводом для исключения НКО из реестра. КС обозначил нормы закона о госрегистрации (№ 129-ФЗ), которые надо менять.

После этого судебного решения ФНС выпустила письмо № КВ-4-14/17651@ от 16.12.2021 , в котором обещала, что если ГСК не сдает отчетность и нет движений по счетам, исключения из ЕГРЮЛ не будет. Более того, если процедура ликвидации уже запущена, налоговики должны ее прекратить. Об этом читайте здесь

По поправкам, которые вносят в закон № 129-ФЗ, регистрирующая инспекция будет направлять НКО и ее руководителю уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Смотрите в нашей таблице, какие нормы закона № 129-ФЗ забраковал Конституционный суд и что изменится по проекту.