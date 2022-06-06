Регистрация бизнеса

Руководителей ТСЖ и ГСК о принудительной ликвидации будут уведомлять персонально

О предстоящей ликвидации из-за несдачи отчетов или отсутствия движений по счетам налоговики оповещают через «Вестник госрегистрации». Но для некоммерческих организаций будет еще отдельное уведомление.

Версия для печати

Его получат товарищества собственников недвижимости и потребительские кооперативы, которых налоговики запланировали принудительно исключить из ЕГРЮЛ.

Правительственный законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации внесен в Госдуму.

Причина поправок — постановление Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 по делу об исключении из ЕГРЮЛ гаражного кооператива. О нем мы рассказывали здесь.

ГСК исключили из ЕГРЮЛ, но владельцы гаражей об этом не знали, платили членские взносы. Суд указал, что для НКО не важно движение денег по счету. Несдача отчетности тоже не может быть поводом для исключения НКО из реестра. КС обозначил нормы закона о госрегистрации (№ 129-ФЗ), которые надо менять.
После этого судебного решения ФНС выпустила письмо № КВ-4-14/17651@ от 16.12.2021, в котором обещала, что если ГСК не сдает отчетность и нет движений по счетам, исключения из ЕГРЮЛ не будет. Более того, если процедура ликвидации уже запущена, налоговики должны ее прекратить. Об этом читайте здесь.

По поправкам, которые вносят в закон № 129-ФЗ, регистрирующая инспекция будет направлять НКО и ее руководителю уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Смотрите в нашей таблице, какие нормы закона № 129-ФЗ забраковал Конституционный суд и что изменится по проекту.

Норма закона № 129-ФЗ, на которую указал КС

 Краткое содержание нормы

 Какие поправки вносит законопроект

Пункт 1 статьи 21.1

 Юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно не сдает отчеты 12 месяцев и нет движений по счету.

 -

Пункт 2 статьи 21.1

 При наличии этих признаков (нет отчетов и движений по счету) фирму исключат из ЕГРЮЛ, если только она не в банкротстве.

 -

Пункт 3 статьи 21.1

 Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуют в «Вестнике регистрации». Сообщают, куда заинтересованным лицам слать заявления.

 Добавят пункт 3.1 статьи 21.1.

Через 3 дня после принятия решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ еще направят уведомление организации и ее руководителю. Предупредят, что исключение из ЕГРЮЛ можно остановить.

Пункт 4 статьи 21.1

 Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.

 Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации или со дня направления уведомления. Исключение из ЕГРЮЛ отменят.

Пункт 7 статьи 22

 Если заявление не поступало, налоговики исключают организацию из ЕГРЮЛ.

 -

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить