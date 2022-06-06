Налоги, взносы, пошлины

Люди готовы платить больше налогов, если деньги пойдут на помощь бедным и хорошую медицину

Четверть (26 %) россиян готовы платить больше налогов. 65% к такому повороту событий не готовы, 15% опрошенных считают, что при возможности от налогов лучше уклоняться.

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Среди условий, при которых люди готовы платить больше налогов:

  • широкая доступность и высокое качество госуслуг (образования, здравоохранения и т.д.) (45%);
  • чтобы бедные люди могли получать от государства больше поддержки (54%).

При этом сторонники платить меньше налогов согласны с тем, что из-за этого качество медицины и образования будет хуже (33%). 28% считают, что при низких налогах каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами

Такие данные приводит ВЦИОМ.

Что касается шкалы налогообложения, то за равенство выступают только 13% опрошенных.

81% россиян уверены, что шкала должна быть прогрессивной — чем богаче человек, тем больше налогов он должен платить.

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