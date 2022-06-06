ЕС заблокирует оплату за газ в рублях отключением Газпромбанка от SWIFT

Работа над новым блоком санкций против РФ уже началась. Первым об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.
По его словам, седьмой европейский пакет ограничительных мер, прежде всего, направлен против поставок газа из России, а через Газпромбанк проходит вся российская схема оплаты газа в рублях.
В этой сфере санкции ожидаются особенно «жесткими», заявил чиновник.
Ранее Клерк сообщал:
По итогам шестого пакета санкций от SWIFT с 14 июня будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), Россельхозбанк.
Санкции ввели против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он покидает все посты в «Яндексе» и уходит из состава директоров.