Плательщик дивидендов сначала должен уплатить 900 руб. Федресурсу

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Наша читательница удивилась, что с компании запросили за сообщение на Федресурсе около 10 тыс. рублей.

Цену назначают фирмы-посредники, которые возьмут на себя все ваши заботы по размещению сообщений.

Если же размещать сообщение на Федресурсе самостоятельно, то это обойдется в сумму около 900 руб.

Таким образом, каждый решает сам — сэкономить время или деньги.

Коллеги делятся своим опытом размещения сообщений на Федресурсе:

Если у вас есть ЭЦП, нужно зайти в личный кабинет по ЭЦП, там создать сообщение в разделе банкротство. На это сообщение формируется счет, который надо оплатить.

Перечень тех, кто уже отказался от моратория — здесь.

Наши читатели считают, что плата за такой отказ — это, по сути, негласный налог на дивиденды.

На днях отказное заявление на Федресурс подал Газпром. Это стало еще одним шагом на пути к окончательному одобрению Газпромом дивидендов по итогам 2021 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию.

Кстати, Минэкономразвития обещало внести поправки в нормы о моратории. Сейчас пока не понятно, действительно ли запрещена выплата дивидендов всеми компаниями и должны быть остановлены исполнительные листы.