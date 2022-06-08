Трудовые отношения

🙅 Сотрудники достают бухгалтеров устными просьбами. Разбираемся как реагировать

Работодатель обязан по просьбе сотрудника выдавать ему документы о работе, в том числе справки по зарплате. Но в каком виде должна быть оформлена такая просьба? Часто это просто сообщения на личный телефон бухгалтера. Как реагировать на них?

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Обсуждение на эту тему затеяли наши подписчики в Телеграм-канале.

Бухгалтер пожаловалась, что ей на личный телефон регулярно поступают просьбы от сотрудницы, которая сидит в декрете, сделать справку для Соцзащиты.

Бухгалтер задумалась о том, каким образом должны оформляться такие просьбы.

Коллеги утверждают, что должно быть письменное заявление от сотрудницы. В крайнем случае — заявка на электронную почту компании.

Вот что советуют участники обсуждения:

  • Должен быть регламент. Пусть люди пишут заявления и ждут 3 дня свою справку.
  • Этот вопрос должен решать директор. Неверно замыкать выдачу справок по цепи работник-бухгалтер.
  • Просьб на личный телефон бухгалтера быть не должно.

Некоторые коллеги считают, что письменные заявления будут дисциплинировать сотрудников и они будут меньше грузить бухгалтера своими просьбами.

Впрочем, есть и другие мнения:

  • Зачем плодить бумаги? Телефонного звонка вполне достаточно. Ведь справку все равно придется выдать.

Коллеги, а как у вас построен этот процесс? Примите участие в нашем опросе.

 

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