🙅 Сотрудники достают бухгалтеров устными просьбами. Разбираемся как реагировать

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Бухгалтер пожаловалась, что ей на личный телефон регулярно поступают просьбы от сотрудницы, которая сидит в декрете, сделать справку для Соцзащиты.

Бухгалтер задумалась о том, каким образом должны оформляться такие просьбы.

Коллеги утверждают, что должно быть письменное заявление от сотрудницы. В крайнем случае — заявка на электронную почту компании.

Вот что советуют участники обсуждения:

Должен быть регламент. Пусть люди пишут заявления и ждут 3 дня свою справку.

Этот вопрос должен решать директор. Неверно замыкать выдачу справок по цепи работник-бухгалтер.

Просьб на личный телефон бухгалтера быть не должно.

Некоторые коллеги считают, что письменные заявления будут дисциплинировать сотрудников и они будут меньше грузить бухгалтера своими просьбами.

Впрочем, есть и другие мнения:

Зачем плодить бумаги? Телефонного звонка вполне достаточно. Ведь справку все равно придется выдать.

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