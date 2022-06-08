На Госуслугах разместили все меры поддержки для айтишников

Каталог мер разбит на категории:

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Список будет дополняться по мере согласования новых мер.

Ранее Минцифры анонсировало, что для налоговых льгот будет снижен порог по профильной выручке с 90% до 70%, а условие по численности вообще уберут.

Пока законопроекта с такими поправками в НК для аккредитованных IT-компаний нет.

Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.