На Госуслугах разместили все меры поддержки для айтишников

Каталог мер разбит на категории:
- Налоговые льготы
- Льготные кредиты
- Гранты
- Стимулирование спроса
- Льготная ипотека
- Отсрочка от армии
- Освобождение от проверок
- Трудоустройство иностранцев
- Включение в реестры
- Аккредитация
- ИТ-образование
- Привлечение финансирования
Список будет дополняться по мере согласования новых мер.
Ранее Минцифры анонсировало, что для налоговых льгот будет снижен порог по профильной выручке с 90% до 70%, а условие по численности вообще уберут.
Пока законопроекта с такими поправками в НК для аккредитованных IT-компаний нет.
Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.