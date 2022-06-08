Интернет и IT

На Госуслугах разместили все меры поддержки для айтишников

IT-компаниям положены налоговые льготы, гранты, льготные кредиты. Сотрудникам таких компаний – льготная ипотека и отсрочка от армии. Перечень всех льгот для IT-сферы Минцифры разместило на портале госуслуг.

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Каталог мер разбит на категории:

  • Налоговые льготы
  • Льготные кредиты
  • Гранты
  • Стимулирование спроса
  • Льготная ипотека
  • Отсрочка от армии
  • Освобождение от проверок
  • Трудоустройство иностранцев
  • Включение в реестры
  • Аккредитация
  • ИТ-образование
  • Привлечение финансирования

Список будет дополняться по мере согласования новых мер.

Ранее Минцифры анонсировало, что для налоговых льгот будет снижен порог по профильной выручке с 90% до 70%, а условие по численности вообще уберут.

Пока законопроекта с такими поправками в НК для аккредитованных IT-компаний нет.

Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.

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