Стал известен список документов для НДС 0% в турбизнесе

Проект приказа Рострузма с формой заявления и перечнем документов опубликован на федеральном портале.

В реестр внесут такие объекты туриндустрии как гостиницы, развлекательные комплексы, аквапарки. Полный перечень видов объектов — тут.

Объект должен быть введен в эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции) после 1 января 2022 года.

Чтобы подтвердить это, к заявлению надо приложить документы. Среди них:

копия приказа о вводе в эксплуатацию;

копия форм ОС-1, ОС-3, ОС-6;

копия документа о праве собственности;

копия документов на земельный участок;

копия медицинской лицензии (для санаториев).

Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.