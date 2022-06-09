Стал известен список документов для НДС 0% в турбизнесе

Проект приказа Рострузма с формой заявления и перечнем документов опубликован на федеральном портале.
В реестр внесут такие объекты туриндустрии как гостиницы, развлекательные комплексы, аквапарки. Полный перечень видов объектов — тут.
Объект должен быть введен в эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции) после 1 января 2022 года.
Чтобы подтвердить это, к заявлению надо приложить документы. Среди них:
- копия приказа о вводе в эксплуатацию;
- копия форм ОС-1, ОС-3, ОС-6;
- копия документа о праве собственности;
- копия документов на земельный участок;
- копия медицинской лицензии (для санаториев).
Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.
Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр
(пп.18 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы
(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Когда применять НДС 0%
С 1 июля 2022 года
Сколько применять НДС 0 %
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
Условие
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
-
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
Момент определения налоговой базы
Последнее число каждого квартала
Какие документы нужны