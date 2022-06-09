НДС

Стал известен список документов для НДС 0% в турбизнесе

С 1 июля турбизнес сможет применять ставку НДС 0%. Но для этого надо быть в реестре. Чтобы туда попасть, надо подать заявление и приложить документы – в том числе, акт ОС-1.

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Проект приказа Рострузма с формой заявления и перечнем документов опубликован на федеральном портале.

В реестр внесут такие объекты туриндустрии как гостиницы, развлекательные комплексы, аквапарки. Полный перечень видов объектов — тут.

Объект должен быть введен в эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции) после 1 января 2022 года.

Чтобы подтвердить это, к заявлению надо приложить документы. Среди них:

  • копия приказа о вводе в эксплуатацию;
  • копия форм ОС-1, ОС-3, ОС-6;
  • копия документа о праве собственности;
  • копия документов на земельный участок;
  • копия медицинской лицензии (для санаториев).

Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.

 

Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр

(пп.18 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы

(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Когда применять НДС 0%

С 1 июля 2022 года

Сколько применять НДС 0 %

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

Условие

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

-

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

Момент определения налоговой базы

Последнее число каждого квартала

Какие документы нужны

  • Документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;
  • договор (копия) на сдачу в аренду
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания;
  • документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатации

 

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