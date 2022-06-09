Дачная амнистия начнется с 1 июля

Госдума в окончательном, третьем чтении, приняла закон.

Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года.

Она подразумевает упрощенный порядок оформления прав на садовые и жилые дома, землю, гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности.

Дачная амнистия для граждан — это возможность без лишних затрат легализовать объекты недвижимости. А для государства легализованное имущество — это повод для начисления налога на имущество и землю,

Обратите внимание — амнистия заработает с 1 июля 2022 года, а не с 1 июня, как написали многие СМИ.

Дело в том, что срок 1 июня был заложен в проекте к 1 чтению. В окончательной версии закона этот срок изменили на 1 июля.