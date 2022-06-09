Государственные ведомства

Минцифры призвало чиновников к ответу из-за иностранного софта

Большая часть чиновников продолжает работать на иностранном ПО, в том числе в критически важных системах. Минцифры направило в госструктуры письмо, в котором потребовало ответить, почему так происходит.

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Эксперты, которых опросил  «Коммерсантъ» считают, что замена не происходит из-за невыполнения поручений, отсутствия денег и необходимых продуктов. Могли возникнуть сложности и с уже работающими проектами.

Решить вопрос перехода отечественное ПО выделением нужной суммы денег невозможно, поскольку для решения проблемы требуются специалисты и время.

Сейчас доля использования российских операционных систем в государственных компаниях и органах не дотягивает и до 50%.

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