Имущественный вычет

Вычеты по НДФЛ теперь дают за 15 дней, а не за 3 месяца, как раньше

Возмещение по различным видам вычетов по НДФЛ на учебу, на лечение, на покупку жилья теперь налоговики делают всего за 15 дней, хотя в НК по-прежнему прописан срок в 3 месяца.

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Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

«Теперь, когда человек подает декларацию с вычетом, мы в течение 15 дней производя этот возврат, делим на тех, где все понятно, — им быстро отдаем. И те, кто, к сожалению, сделал какие-то ошибки, — вынуждены будут подождать чуть подольше, чтобы мы разобрались, в чем ошибки», — сказал Егоров сегодня на брифинге.

В 2021 году ФНС возместила более 287 млрд рублей НДФЛ за весь год. А сейчас только с начала года возместили уже более 267 млрд рублей. Более 4,5 миллиона человек получили это ускоренное возмещение.

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