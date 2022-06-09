Налоговые проверки

ФНС разрешила налоговикам менять свои решения по налоговым проверкам, если изменение в пользу бизнеса

После перехода налоговиков на двухуровневую систему управления, стало непонятно, как будет работать норма об отмене решения нижестоящего налогового органа вышестоящим. Как говорится, непонятно, кто на ком стоял.

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Разъяснения дала ФНС в письме № БВ-4-7/5869 от 17.05.2022.

Поясним, при переходе на двухуровневую систему все функции упраздняемых территориальных инспекций выполняются Управлениями ФНС по субъектам РФ. При этом центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в межрегиональные ИФНС по соответствующим федеральным округам. Об этом мы рассказывали здесь и здесь.

ФНС сообщает, что руководитель инспекции не может вносить исправления в решение по проверке. Но если это в пользу налогоплательщика, то можно вносить.

Такая норма есть в постановлении Пленума ВАС от 30.07.2013 N 57.

Вместе с тем есть письмо ФНС № СА-4-7/16692 от 22.08.2014, которое разъясняет порядок применения постановления ВАС.

В нем говорится, что менять свое решение налоговики не могут.

Теперь этот запрет снимают для УФНС, которые перешли на двухуровневую систему. Если решение хотят изменить в пользу налогоплательщика, менять его можно.

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