Бухгалтеры не спешат отправлять в ФСС сведения на сотрудников. А вы сдали?

Многие уже подали эти данные по всем работникам компании, кто-то не спешит этого делать, ждет, когда в этом будет нужда (сотрудник уйдет на больничный). А кто-то вообще впервые слышит о такой обязанности.

Обсуждение коллеги ведут в нашем Телеграм-канале.

Напомним, с 31 мая сведения надо сдавать по новой форме (приказ ФСС от 08.04.22 № 119).

Но все те сведения, которые вы уже успели отправить до этой даты на старых бланках (по приказу № 26 от 04.02.21), не утрачивают силу. Пересдавать их на новом бланке не надо, пояснили в ФСС.

Мы решили провести опрос, в ходе которого выясним, как активно бухгалтеры сдают в ФСС сведения о застрахованных лицах.