🔥 Физлица могут не платить от НДС по статье 145 НК

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-14/37328 от 25.04.2022.

В общем случае физлица — не плательщики НДС.

Но если человек сдает в аренду нежилое помещение, он фактически ведет предпринимательскую деятельность — только в нарушении законов не оформил статус ИП. Такой человек будет плательщиком НДС.

При этом такое физлицо, которое по документам не ИП, а по факту ИП, но может освободиться от НДС по статье 145 НК, считает Минфин. Речь про ситуацию, когда доход за 3 месяца меньше 2 млн рублей.

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