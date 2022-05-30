Двойной обман: мошенники стали использовать номера россиян для подмены

Как рассказали «Известиям» эксперты платформы «Мошеловка», таким образом злоумышленники пытаются ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Так, рядовым гражданам начали поступать звонки с информацией, что с их номера был произведен звонок «от сотрудника банка», который пытался выведать персональные данные для похищения средств со счета. При этом жертвы мошенников подтверждают, что при попытке перезвонить на определившийся номер отвечает совершенно другой человек с иными особенностями речи и даже другого пола, утверждающий, что никаких звонков в последнее время он не совершал.

В пресс-службе Минцифры подтвердили, что IP-телефония позволяет подменять любые номера. В Infosecurity a Softline Company отметили, что, используя уязвимости сетей сотовой связи, злоумышленники могут позвонить от имени банка, силовых структур и т.д., при этом у потенциальной жертвы высветится именно тот номер, что был задан мошенниками. Подмена номера телефонами обычных граждан применяется для того, чтобы не попадать в черные списки.

При этом гражданам, чьи телефоны используют злоумышленники, придется доказывать свою непричастность к преступлению. Их номера после применения в мошеннических схемах могут не только попасть черные списки и спам-листы, но и подлежать блокировке.

В I квартале текущего года ЦБ заблокировал почти 90 тыс. телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками для кражи средств у граждан. Исключить номера из черных списков может оказаться очень непросто. ЦБ также потребуется время, чтобы проверить историю звонков и оформить процедуру.

Юристы советуют самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, если гражданин получил информацию о том, что с его телефона пытались выведать персональные данные. В этом случае достаточно запросить у оператора детализацию, доказывающую, что никаких звонков на номер жертвы мошенника гражданин не совершал.

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