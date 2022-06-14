Срок декрета предложили менять без потери в деньгах

«Женщина должна иметь право сократить или увеличить срок ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации», – говорится в документе.
По новой системе срок отпуска по уходу за ребенком можно вдвое сократить и получать 80 % от зарплаты. Или продлить в два раза, получая 20 % от зарплаты.
Сейчас выплаты по уходу за ребенком положены лишь до полутора лет и составляют 40 % от средней зарплаты. В декрете можно находится до 3-х лет, но последние полтора года - за свой счет.
Общественники уверены, что гибкий отпуск заинтересует высокооплачиваемых сотрудниц и мам, не имеющих возможности отдать ребенка в детский сад до трех лет.
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