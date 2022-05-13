Когда увольнять временного сотрудника при выходе декретницы

Как отметило ведомство, надо ориентироваться на условия трудового договора с временным сотрудником.
Если срок действия договора — период отсутствия основного работника, то уволить временного надо в день фактического выхода на работу.
По мнению Роструда, такой вывод следует из ч. 3 ст. 79 ТК.
То есть, если дата выхода декретницы из отпуска выпадает на выходной день, а в договоре со временным работником указана не точная дата, а «на время отсутствия основного работника», то увольнять надо в первый рабочий день после выходного. Именно тогда, когда декретница фактически вышла на работу.