Трудовые отношения

Когда увольнять временного сотрудника при выходе декретницы

Ответ: в день выхода на рабочее место. Такого мнения придерживается Роструд. Но есть нюанс.

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Как отметило ведомство, надо ориентироваться на условия трудового договора с временным сотрудником.

Если срок действия договора — период отсутствия основного работника, то уволить временного надо в день фактического выхода на работу.

По мнению Роструда, такой вывод следует из ч. 3 ст. 79 ТК.

То есть, если дата выхода декретницы из отпуска выпадает на выходной день, а в договоре со временным работником указана не точная дата, а «на время отсутствия основного работника», то увольнять надо в первый рабочий день после выходного. Именно тогда, когда декретница фактически вышла на работу.

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