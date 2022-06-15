Налог на прибыль

Директор получал от компании миллионы за товарный знак. Суд решил, что расходы уменьшают прибыль

Компания включила в расходы лицензионные платежи (роялти) за права на товарный знак в сумме 32 млн рублей. Получателем был директор компании. Налоговики эту сумму из расходов исключили. Но суд их не поддержал.

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О дело № А33-9821/2020 рассказал на своей странице налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

ООО «ДОК «Енисей» включило роялти в расходы (сэкономила 20% от суммы в виде налога на прибыль).

ИП Гайдуцкий Ю.М. платил налог по УСН 6%.

Налоговики заявили, что это сделка между взаимозависимыми лицами и ее единственная цель — уменьшение налога на прибыль.

Общая налоговая экономия от согласованных действий взаимозависимых лиц составляет 14% (20 — 6 = 14%) от суммы лицензионных платежей.

Вот еще аргументы в пользу налоговиков:

✔ Компания использовало схожее обозначение для своих товаров еще до того, как был зарегистрирован этот товарный знак (то есть нужды в нем не было).

✔ Сначала заявку на регистрацию этого знака подала компания, а потом уже по договору цессии все оформили на ИП (директора).

✔ Плата по цессии — 30,6 тыс. рублей, а лицензионные платежи в пользу ИП по договору — 180 млн рублей.

✔ Сначала компания добровольно отказалась от регистрации знака, а потом заключила лицензионный договор с ИП.

✔ Для ИП регистрация ТЗ, без договора с ООО, не имела смысла (ведь сам он такие товары не производит).

✔ У покупателей ТЗ ассоциируется только с названием организации.

Суд привел свои аргументы в пользу компании:

✔ ТЗ реально использовали — маркировали товар.

✔ Вклад товарного знака в приращение реализации — 44% (по оценкам экспертов). То есть польза от ТЗ налицо.

Суд не усмотрел в действиях компании и ИП умысла для искусственного наращивания расходов исключительно в целях налогообложения.

В итоге доначисление налога на прибыль в сумме 5 млн руб., а также штраф и пени на 975 тыс. руб. отменили.

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