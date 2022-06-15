Вклады

Страховку по вкладам предлагают повысить с 1,4 млн до 3 млн рублей

С тех пор, как установили лимит для страховки по вкладам в размере 1,4 млн рублей, инфляция составила 68,16%. Сумму пора пересмотреть, считают депутаты.

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В Госдуму поступил законопроект, по которому сумма страховки вырастет с 1,4 млн до 3 млн рублей.

Авторы проекта — депутаты Удмуртской республики.

Повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам укрепит доверия граждан к банковской системе, говорится в пояснительной записке.

Отметим, что это не единственное предложение такого рода. В Думу уже вносили аналогичные проекты. Например, недавно был проект от ЛДПР тоже с суммой страховки 3 млн. Его не стали рассматривать, потому что по нему не было заключения правительства.

Ранее предлагали увеличить страховку до 5 млн рублей. Было предложение повысить порог страховки для ипотечников до 10 млн. рублей.

Но пока страховка остается на уровне 1,4 млн. рублей.

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