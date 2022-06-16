ФНС разъяснила, когда льготу по налогу на имущество придется заявлять в декларации

При этом для того, чтобы оформить льготу, в обычной ситуации надо подать заявление. Про него читайте тут.

Но если компании нужно сдать декларацию за 2022 год в 2022 году (например, при ликвидации, реорганизации), то там и следует указать льготу.

Она отражается в строке 025 раздела 3.

Об этом сообщает ФНС в письме от 08.06.2022 № СД-4-21/7035@.

Сейчас применяется декларация, утвержденная приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в ред. Приказа от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@).

С 1 января 2023 года будет новая форма.

Читайте об этом в материале: «В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее».