Декларация по налогу на имущество

ФНС разъяснила, когда льготу по налогу на имущество придется заявлять в декларации

С 2023 года не надо будет сдавать декларации по налогу на имущество за 2022 год, если оно облагается по кадастровой стоимости. Но в течение 2022 года декларацию придется сдать, например, при ликвидации или реорганизации фирмы.

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При этом для того, чтобы оформить льготу, в обычной ситуации надо подать заявление. Про него читайте тут.

Но если компании нужно сдать декларацию за 2022 год в 2022 году (например, при ликвидации, реорганизации), то там и следует указать льготу.

Она отражается в строке 025 раздела 3.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 08.06.2022 № СД-4-21/7035@.

Сейчас применяется декларация, утвержденная приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в ред. Приказа от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@).

С 1 января 2023 года будет новая форма.

Читайте об этом в материале: «В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее».

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