Налоговики блокируют счета освобожденным от НДС по статье 145 НК

С такой ситуацией, в частности, столкнулась наша подписчица.

У компании освобождение от НДС с ноября 2021 года. Соответственно, за 1 квартал 2022 года фирма не сдала декларацию по НДС.

Но налоговая инспекция посчитала это нарушением и прислала решение о блокировке счета.

Между тем у освободившихся от НДС по статье 145 НК нет обязанности сдавать декларацию.

Согласно пункту 2 статьи 80 НК не подлежат представлению в ИФНС налоговые декларации по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате.

Такое разъяснение, в частности, дает ФНС в письме от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132@, которое является обязательным для применения налоговиками (размещено на сайте ФНС).

Вывод о том, что при освобождении по статье 145 НК не надо сдавать декларации по НДС также сделан в письме ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@.

Таким образом, если вам заблокировали счет за несдачу декларации, которую вы не должны сдавать, жалуйтесь. Незаконное решение должны отменить.

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