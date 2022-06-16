Декларация по НДС

Налоговики блокируют счета освобожденным от НДС по статье 145 НК

Если освободиться от НДС по статье 145 НК, ни начислять налог, ни сдавать декларации по нему не надо. Но налоговики иногда об этом забывают и требуют декларации. За несдачу – блокировка счета.

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С такой ситуацией, в частности, столкнулась наша подписчица.

У компании освобождение от НДС с ноября 2021 года. Соответственно, за 1 квартал 2022 года фирма не сдала декларацию по НДС.

Но налоговая инспекция посчитала это нарушением и прислала решение о блокировке счета.

Между тем у освободившихся от НДС по статье 145 НК нет обязанности сдавать декларацию.

Согласно пункту 2 статьи 80 НК не подлежат представлению в ИФНС налоговые декларации по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате.

Такое разъяснение, в частности, дает ФНС в письме от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132@, которое является обязательным для применения налоговиками (размещено на сайте ФНС).

Вывод о том, что при освобождении по статье 145 НК не надо сдавать декларации по НДС также сделан в письме ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@.

Таким образом, если вам заблокировали счет за несдачу декларации, которую вы не должны сдавать, жалуйтесь. Незаконное решение должны отменить.

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