Страховые взносы

💥 Мыловарам дали отсрочку по страховым взносам

В постановление правительства, которым установлена отсрочка по уплате страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, внесли изменения. Перечень бизнеса для льготы стал шире.

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Поправки приняли в кабмине.

Годичную отсрочку по взносам дали бизнесу в химической промышленности: производителям мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии.

Уже уплаченные страховые взносы за апрель новые льготники смогут вернуть или зачесть в счет будущих платежей, пояснили в кабмине.

Высвобожденные средства они смогут направить на выплату зарплаты сотрудникам, перенастройку производства, логистики, считают в правительстве.

Отсрочка будет по взносам за работников и по взносам ИП с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год.

Отсрочка автоматическая, без заявлений.

Напомним, сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также фиксированных взносов ИП в размере 1 % от дохода за 2021 год перенесли на 1 год для ряда отраслей.

Когда теперь надо платить взносы — смотрите здесь.

Проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.

 

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