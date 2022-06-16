💥 Мыловарам дали отсрочку по страховым взносам

Поправки приняли в кабмине.
Годичную отсрочку по взносам дали бизнесу в химической промышленности: производителям мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии.
Уже уплаченные страховые взносы за апрель новые льготники смогут вернуть или зачесть в счет будущих платежей, пояснили в кабмине.
Высвобожденные средства они смогут направить на выплату зарплаты сотрудникам, перенастройку производства, логистики, считают в правительстве.
Отсрочка будет по взносам за работников и по взносам ИП с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год.
Отсрочка автоматическая, без заявлений.
Напомним, сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также фиксированных взносов ИП в размере 1 % от дохода за 2021 год перенесли на 1 год для ряда отраслей.
Когда теперь надо платить взносы — смотрите здесь.
Проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.