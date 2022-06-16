Банки

Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

До 10 тыс. долларов, евро, фунтов и швейцарских франков можно хранить без комиссии. С сумм больше 10 тыс. банк будет брать 1% в месяц.

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Ранее банк Тинькофф собирался ввести с 23 июня комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. в валюте счета. Однако теперь банк решил пересмотреть условия в лучшую сторону.

В то же время, ранее ЦБ запретил вводить комиссии по действующим валютным счетам. И обещал разобраться с теми, кто так поступает.

Также с 16 июня Тинькофф повысил минимальную сумму SWIFT-переводов. Теперь она составляет 20 тыс. долл. Официальный банк объяснил эти временные ограничения увеличением числа проверок со стороны иностранных контрагентов. Клиентам также придется платить комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Она составит 3% от суммы перевода.

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