Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

Ранее банк Тинькофф собирался ввести с 23 июня комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. в валюте счета. Однако теперь банк решил пересмотреть условия в лучшую сторону.
В то же время, ранее ЦБ запретил вводить комиссии по действующим валютным счетам. И обещал разобраться с теми, кто так поступает.
Также с 16 июня Тинькофф повысил минимальную сумму SWIFT-переводов. Теперь она составляет 20 тыс. долл. Официальный банк объяснил эти временные ограничения увеличением числа проверок со стороны иностранных контрагентов. Клиентам также придется платить комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Она составит 3% от суммы перевода.