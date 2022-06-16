Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

Ранее банк Тинькофф собирался ввести с 23 июня комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. в валюте счета. Однако теперь банк решил пересмотреть условия в лучшую сторону.

В то же время, ранее ЦБ запретил вводить комиссии по действующим валютным счетам. И обещал разобраться с теми, кто так поступает.