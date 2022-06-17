Учет в медицине

В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник пошли записи об аннулировании лицензий

«Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу». Такую запись в своей выписке из ЕГРЮЛ обнаружили бизнесмены из медицинской сферы.

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Информацией поделились наши подписчики в Телеграм-канале.

Бухгалтеры бросились проверять лицензию на сайт Росздравнадзора — там все нормально.

Как выяснили коллеги, сейчас идет смена номеров лицензий, поэтому лицензия со старым номером прекращена и внесены данные о новой лицензии.

Вот как это выглядит в ЕГРЮЛ:

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Вот что рассказывают бухгалтеры:

Позвонили в орган по сертификации, они просто поменяли номера лицензий, все лицензии действуют. Поедем забирать документ с новым номером

На сайте Росздравнадзора размещено письмо, в котором сообщается, что идет работа по присвоению лицензиям регистрационных номеров с использованием единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ).

Выписку из этого реестра можно получить через Госуслуги.

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