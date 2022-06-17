В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник пошли записи об аннулировании лицензий

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Бухгалтеры бросились проверять лицензию на сайт Росздравнадзора — там все нормально.
Как выяснили коллеги, сейчас идет смена номеров лицензий, поэтому лицензия со старым номером прекращена и внесены данные о новой лицензии.
Вот как это выглядит в ЕГРЮЛ:
Вот что рассказывают бухгалтеры:
Позвонили в орган по сертификации, они просто поменяли номера лицензий, все лицензии действуют. Поедем забирать документ с новым номером
На сайте Росздравнадзора размещено письмо, в котором сообщается, что идет работа по присвоению лицензиям регистрационных номеров с использованием единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ).
Выписку из этого реестра можно получить через Госуслуги.