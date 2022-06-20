Самозанятые

Самозанятым разрешат зарабатывать больше

Сейчас на НПД лимит дохода – 2,4 млн рублей. Этот показатель могут увеличить. Власти обсуждают такую возможность. Кроме того, еще больше иностранцев смогут стать в России самозанятыми.

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О грядущих изменениях параметров НПД рассказал замглавы ФНС Андрей Бударин.

Вопрос повышения порога доходов рассматривается Минфином совместно с другими ведомствами.

Также могут распространить ГПД на граждан из стран СНГ, которые живут и работают в России, пишут «Ведомости».

Сейчас стать самозанятыми могут граждане Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).

При этом не имеет значения, есть у самозанятого налоговый статус резидента РФ или нет (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-11-11/2644).

Кстати, ранее профсоюзы выступали против привлечения мигрантов в качестве самозанятых.

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