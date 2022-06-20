Самозанятым разрешат зарабатывать больше

О грядущих изменениях параметров НПД рассказал замглавы ФНС Андрей Бударин.
Вопрос повышения порога доходов рассматривается Минфином совместно с другими ведомствами.
Также могут распространить ГПД на граждан из стран СНГ, которые живут и работают в России, пишут «Ведомости».
Сейчас стать самозанятыми могут граждане Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).
При этом не имеет значения, есть у самозанятого налоговый статус резидента РФ или нет (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-11-11/2644).
Кстати, ранее профсоюзы выступали против привлечения мигрантов в качестве самозанятых.
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