«Альфа-банк» не отдает клиентам валюту без объяснения причин

Не помогает смена отделения, а оформленный заказ со сроком ожидания в 2 недели не дает гарантии получения наличной валюты.

Одному из клиентов, которому удалось оформить заказ валюты, в отделение «Альфа-Банка» ее не выдали. Там заявили, что он не сможет получить свои деньги ни в одном из отделений.

При этом валюта в банке есть в наличии, поскольку клиентам при посещении предлагают купить ее обменнике по внутреннему курсу банка.

Ранее ограничения по валюте установили Тинькофф и Уралсиб с комиссией в 5% за входящий валютный перевод, а также Райффайзенбанка, который ввел комиссию за хранение валюты 0,2-0,5% в месяц.