Самозанятые

Стать самозанятым можно будет через Госуслуги. В том числе гражданам Украины, ДНР и ЛНР

Сейчас зарегистрироваться самозанятыми могут только россияне и граждане стран ЕАЭС. Но скоро ситуация изменится. Ряды самозанятых смогут пополнить граждане Украины, ЛНР, ДНР.

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Законопроект с поправками в закон о самозанятых (№ 422-ФЗ) сегодня принят во втором (основном) чтении.

Кстати, в ФНС заявили, что скоро могут разрешить регистрироваться самозанятыми еще и иностранцам из стран СНГ.

Проектом также предусмотрена регистрация в качестве плательщиков НПД через портал госуслуг.

Такая возможность будет не только для россиян, но и для иностранцев.

Заявление, поданное через Госуслуги, будет подписываться усиленной КЭП оператора единого портала. При этом фотография будет не нужна.

Если налоговики выяснят, что человек не имеет право на НПД, то отказ в регистрации вышлют также через Госуслуги (если заявление было направлено таким способом).

Аналогично и с уведомлением о постановке на учет. Если самозанятый зарегистрировался через Госуслуги, то его и уведомят через этот портал.

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Самозанятые

Стать самозанятым можно будет через Госуслуги. В том числе гражданам Украины, ДНР и ЛНР

Сейчас зарегистрироваться самозанятыми могут только россияне и граждане стран ЕАЭС. Но скоро ситуация изменится. Ряды самозанятых смогут пополнить граждане Украины, ЛНР, ДНР.