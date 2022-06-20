❗ Второй пошел. Ипотечники Сбербанка смогут оформить упрощенный вычет по НДФЛ

Ранее такую возможность предоставлял только ВТБ.

Об этом мы рассказывали в материале «Упрощенный вычет по ипотеке возможно получить только в одном банке. А шуму-то было».

Упрощенный порядок для вычетов по НДФЛ действует с 21 мая 2021 года. Он возможен при покупке жилья в ипотеку или размещении денег на ИИС. Важное условие – расходы должны быть через банк, который включен в перечень.

В начале года в перечне было только 7 банков и брокерских компаний, сейчас их там 15.

До недавнего времени быстрый имущественный вычет был доступен только клиентам ВТБ. Теперь в списке есть еще и Сбер.

Кстати, как поясняла ФНС, получить в упрощенном порядке можно не только вычет «с нуля», а и остаток вычета, если он у вас есть. Как это сделать, мы рассказывали здесь.