Производитель напитков Funky Monkey не собирается занимать место Coca-Cola HBC

Это не соответствует действительности, и бренды являются самостоятельными.

«Мы не Coca-Cola HBC и не имеем к этой компании никакого отношения. Целей заменить ее мы не ставили», - рассказали в ООО «Перспектива», - компании – производителе безалкогольных напитков.

Недопонимание возникло из-за запуска непреднамеренного анонса на ПМЭФ. На самом деле бренды выпускаются с 2020 года и не собираются занимать нишу, появившуюся после ухода компании Coca-Cola HBC.

Ранее «Клерку», основываясь на информации из СМИ, выпустил новость о том, что на место Coca-Cola придет аналог с обезьянкой в кепке на этикетке.