Бизнес-планирование

Производитель напитков Funky Monkey не собирается занимать место Coca-Cola HBC

Одновременно с заявлением об уходе с российского рынка компании Coca-Cola появилась информация о том, что компания Megapack готовится вывети на рынок свои аналоги Coca-Cola и Fanta — Funky Monkey Cola и Orange.

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Это не соответствует действительности, и бренды являются самостоятельными.

«Мы не Coca-Cola HBC и не имеем к этой компании никакого отношения. Целей заменить ее мы не ставили», - рассказали в ООО «Перспектива», - компании – производителе безалкогольных напитков.  

Недопонимание возникло из-за запуска непреднамеренного анонса на ПМЭФ. На самом деле бренды выпускаются с 2020 года и не собираются занимать нишу, появившуюся после  ухода компании Coca-Cola HBC.

Ранее «Клерку», основываясь на информации из СМИ,  выпустил новость о том, что на место Coca-Cola придет аналог с обезьянкой в кепке на этикетке.

 

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