НДС по электронным услугам иностранных организаций

Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону

Рекомендации ФНС бизнесу платить НДС за своих иностранных контрагентов перестанут противоречить НК, если внесут задуманные Минфином поправки.

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Они предусмотрены в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Речь идет об электронных услугах, которые оказывают иностранные поставщики. Иностранные фирмы сами должны платить по ним НДС (его еще называют «налогом на Google»).

Раньше этот налог в виде агентского НДС платили российские фирмы. Но с 2019 года все поменялось. Внесли поправки в НК, по которым иностранные исполнители должны встать на учет в ФНС и платить НДС.

Список иностранных интернет-компаний, состоящих на учете в РФ в качестве плательщиков НДС при оказании электронных услуг — смотрите здесь.

Между тем несмотря на нормы НК и Минфин, и ФНС предлагают платить этот НДС российскому бизнесу, а потом вычитать его при расчетах с контрагентами. Такая идея, например, изложена в письме ФНС № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022.

Более того, в регионах уже начали выдавать это письмо ФНС за нормативный акт, который внес поправки в НК. На самом деле, статью 174.2 НК никто не менял. Там как был порядок уплаты НДС иностранной фирмой, так и остался.

Но теперь Минфин обещает такие поправки разработать.

Дело в том, что иностранцам сейчас сложно перечислять деньги в наш бюджет из-за границы. Поэтому хотят переложить эту обязанность на наш бизнес.

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