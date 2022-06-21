Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону

Они предусмотрены в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Речь идет об электронных услугах, которые оказывают иностранные поставщики. Иностранные фирмы сами должны платить по ним НДС (его еще называют «налогом на Google»).

Раньше этот налог в виде агентского НДС платили российские фирмы. Но с 2019 года все поменялось. Внесли поправки в НК, по которым иностранные исполнители должны встать на учет в ФНС и платить НДС.

Список иностранных интернет-компаний, состоящих на учете в РФ в качестве плательщиков НДС при оказании электронных услуг — смотрите здесь.

Между тем несмотря на нормы НК и Минфин, и ФНС предлагают платить этот НДС российскому бизнесу, а потом вычитать его при расчетах с контрагентами. Такая идея, например, изложена в письме ФНС № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022.

Более того, в регионах уже начали выдавать это письмо ФНС за нормативный акт, который внес поправки в НК. На самом деле, статью 174.2 НК никто не менял. Там как был порядок уплаты НДС иностранной фирмой, так и остался.

Но теперь Минфин обещает такие поправки разработать.

Дело в том, что иностранцам сейчас сложно перечислять деньги в наш бюджет из-за границы. Поэтому хотят переложить эту обязанность на наш бизнес.