В магазине-приложений Nashstore появились зарубежные сервисы. В RuStore пока только отечественные

В Nashstore хотят попасть со своими продуктами:

182 разработчика из Белоруссии;

по 21 из Казахстана и Украины;

18 из Армении;

16 из Узбекистана;

14 из Кирзызстана.

Есть 12 компаний из Китая, по 7 из ДНР и Болгарии, рассказали в АНО «Цифровые платформы».

В NashStore уже доступен для загрузки агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player американского разработчика.

В приложении зарегистрировалось уже более миллиона человек. Число загрузок софта достигло 3,5 миллиона.

В еще одном магазине приложений RuStore, который разработан VK, сообщили, что иностранных приложений у них пока нет.

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VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений. Магазин получит название RuStore