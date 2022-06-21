Интернет и IT

В магазине-приложений Nashstore появились зарубежные сервисы. В RuStore пока только отечественные

Всего на платформе NashStore зарегистрировались 63 иностранных разработчика. Часть приложений для Android-смартфонов проходит этап модерации, а многие из них станут доступны совсем скоро.

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В Nashstore хотят попасть со своими продуктами:

  • 182 разработчика из Белоруссии;
  • по 21 из Казахстана и Украины;
  • 18 из Армении;
  • 16 из Узбекистана;
  • 14 из Кирзызстана.

Есть 12 компаний из Китая, по 7 из ДНР и Болгарии, рассказали в АНО «Цифровые платформы».

В NashStore уже доступен для загрузки агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player американского разработчика.

В приложении зарегистрировалось уже более миллиона человек. Число загрузок софта достигло 3,5 миллиона.

В еще одном магазине приложений RuStore, который разработан VK, сообщили, что иностранных приложений у них пока нет.

Ранее по теме:

VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений. Магазин получит название RuStore

 

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