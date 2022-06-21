В магазине-приложений Nashstore появились зарубежные сервисы. В RuStore пока только отечественные

В Nashstore хотят попасть со своими продуктами:
- 182 разработчика из Белоруссии;
- по 21 из Казахстана и Украины;
- 18 из Армении;
- 16 из Узбекистана;
- 14 из Кирзызстана.
Есть 12 компаний из Китая, по 7 из ДНР и Болгарии, рассказали в АНО «Цифровые платформы».
В NashStore уже доступен для загрузки агент сингапурской соцсети коротких видео Likee и медиапроигрыватель Folder Player американского разработчика.
В приложении зарегистрировалось уже более миллиона человек. Число загрузок софта достигло 3,5 миллиона.
В еще одном магазине приложений RuStore, который разработан VK, сообщили, что иностранных приложений у них пока нет.
Ранее по теме:
VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений. Магазин получит название RuStore