Расчет НДФЛ с процентов по длинным вкладам сделают более справедливым

Таким образом, будет учтена сумма необлагаемого дохода за тот период, за который фактически начислены проценты.

Нововведение предусмотрено «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект этого документа представил глава Минфина Антон Силуанов.

Например, вклад был сроком на 3 года и проценты начислены одной суммой. От этой суммы считают необлагаемый доход (1 млн х ключевая ставка). Но фактически это доход за 3 года, а значит, необлагаемый доход должен быть больше. Это правило хочет внедрить Минфин.

Напомним, на 2021 — 2022 годы отменили НДФЛ с процентов по банковским вкладам. А на 2023 год поменяли формулу расчета налога.

Отметим, что с 2023 года при расчете необлагаемого дохода будут брать максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение года.