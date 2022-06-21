Абсолют Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Изменения отражены во всех тарифных планах по ведению валютных счетов с 10.06.2022 и 01.07.2022. Об этом рассказал пользователь «Клерка».

«С 23 июня 2022 года в АКБ «Абсолют Банк» устанавливается комиссия за ведение счета в 0,15 % от суммы среднемесячного остатка на счете», - говорится на сайте банка.

Процент будет взиматься с суммы более 500 тыс. долларов США. По суммам ниже 500 тыс. долларов информации на сайте банка нет.

Ранее «Клерк» сообщал, что несмотря на недовольство ЦБ, уже семь банков ввели комиссию за обслуживание валютных счетов.

Полный список выглядит так:

с 30 июня «Райффайзен Банк»,

с 23 июня Тинькофф,

с 4 июля «Росбанк».

Уже ввели комиссию за обслуживания валютных счетов «Ситибанк», «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ.