АвтоВАЗ остается без автокресел. Турецкий Martur закрывает производство в России

Решение принято из-за проблем с поставкой импортных комплектующих, говорится в сообщении компании. По предварительным данным, АвтоВАЗ больше не будет производить автомобили Renault.
Martur не последняя компания-производитель комплектующих для АвтоВАЗа, которая закроется в регионе. Так считает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Здесь еще 19 предприятий работает на конвейер. Будущее этих заводов и их сотрудников пока не определено.
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