Санкции 2022

АвтоВАЗ остается без автокресел. Турецкий Martur закрывает производство в России

Турецкая компания Martur прекращает производство автокресел для машин Renault, которые выпускает АвтоВАЗ. Завод в Ульяновске будет закрыт, а 300 работников предприятия переведут на завод.

Версия для печати

Решение принято из-за проблем с поставкой импортных комплектующих, говорится в сообщении компании. По предварительным данным, АвтоВАЗ больше не будет производить автомобили Renault.

Martur не последняя компания-производитель комплектующих для АвтоВАЗа, которая закроется в регионе. Так считает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Здесь еще 19 предприятий работает на конвейер. Будущее этих заводов и их сотрудников пока не определено.

 

Ранее по теме:

Decathlon закроет часть магазинов в России. Онлайн-заказы не принимаются

IКЕА полностью уходит из России. Производство будет продано, а работники сокращены

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе
Транспортный налог

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

В судах уже неоднократно рассматривались споры о применении предусмотренных ст. 362 НК повышенных коэффициентов к транспортному налогу на дорогостоящие автомобили, не включенные в перечень Минпромторга, но являющиеся модификацией автомобилей, которые в этот перечень включены.

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
3-НДФЛ

💣 Откуда деньги? Налоговики отлавливают покупателей дорогих квартир и заставляют сдать 3-НДФЛ по неучтенным доходам

Налоговики регулярно мониторят ситуацию с покупками дорогой недвижимости. Если человек купил дорогое жилье, имея скромный доход, с ними проводятся беседы и побуждают к раскрытию своего дохода.

Регистрация ООО

Как зарегистрировать ООО с одним участником

Для бизнеса с прицелом на дальнейший рост выбирают ООО. В пользу этого выбора есть много доводов: обособление имущества в виде уставного капитала, доступность сфер бизнеса, которые для ИП не предназначены и т. д. Если вы предпочитаете вести бизнес самостоятельно, без оглядки на кого-либо еще, то регистрация фирмы с одним участником — ваш вариант.

Как зарегистрировать ООО с одним участником