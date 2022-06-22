АвтоВАЗ остается без автокресел. Турецкий Martur закрывает производство в России

Для бизнеса с прицелом на дальнейший рост выбирают ООО. В пользу этого выбора есть много доводов: обособление имущества в виде уставного капитала, доступность сфер бизнеса, которые для ИП не предназначены и т. д. Если вы предпочитаете вести бизнес самостоятельно, без оглядки на кого-либо еще, то регистрация фирмы с одним участником — ваш вариант.