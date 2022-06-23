Делюсь опытом работы своего ООО на УСН

Мои выводы:
Бухгалтерский учёт нужен только для бухгалтера и налогового агента! Больше он не нужен для ООО-шки, для хозяина фирмы! Поясню - план счетов- то есть система двойной записи - НЕТ и НЕ НУЖЕН в принципе! Разрешает ФЗ от 31.10.2000 №94. Читаем Инструкцию по применения этого самого приказа:
По Плану счетов бухучета и в соответствии с настоящей Инструкцией бухучет должен вестись в организациях … всех форм собственности и …, ведущих учет методом двойной записи (в ред. приказа Минфина от 08.11.2010 № 142н).
Делаем запись в учётной политике, типа: “ООО рога и копыта не применяют двойную запись для бух учёта".
- Бух баланс и Отчёт о фин результатах из формы К-2МП в мусорку. И в мусорку план счетов; всю лабуду с проводками; регистрацию счетов -фактур , вместе с НДСом!
- Применяем кассовый метод учёта - то есть поступили деньги (НЕ товар!!!) на счёт приходуем материалы (если это материалы) на данную сумму; на дату поступления средств. Правда нужно учитывать что бы сумма прибыли не превышала лям в месяц. Я вас уверяю ещё долго ОООшка НЕ будет приносить лям в месяц!
- Оправданность применения УСН Доходы - говорят(я и сам так говорил) -“Ах!!! у меня много расходов! Я не могу применить режим Доходы!” - ЧУШЬ!!! Применение режима Доходы минус Расходы оправдано когда расходы ПРЕВЫШАЮТ 70% от общего дохода. Именно превышают! Когда расходы = 70% - то налоги (6% или15%) равны!
- Бухгалтера (бухгалтерию) ни в коем случае нельзя допускать к управлению ОООшкой! Ни под каким видом! Доступ бухгалтерии к делам фирмы ведёт к остановки работы фирмы с последующим банкротством!
- … пока не знаю что будет пятым пунктом. Надеюсь (или не надеюсь… если тема не интересна) что-нибудь напишут. Тока… без ругани. Ладно?