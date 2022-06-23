Делюсь опытом работы своего ООО на УСН

Мои выводы:

Бухгалтерский учёт нужен только для бухгалтера и налогового агента! Больше он не нужен для ООО-шки, для хозяина фирмы! Поясню - план счетов- то есть система двойной записи - НЕТ и НЕ НУЖЕН в принципе! Разрешает ФЗ от 31.10.2000 №94. Читаем Инструкцию по применения этого самого приказа:

По Плану счетов бухучета и в соответствии с настоящей Инструкцией бухучет должен вестись в организациях … всех форм собственности и …, ведущих учет методом двойной записи (в ред. приказа Минфина от 08.11.2010 № 142н).

Делаем запись в учётной политике, типа: “ООО рога и копыта не применяют двойную запись для бух учёта".