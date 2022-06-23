Трудовое право

Сотрудник-студент не обязан приносить на работу корешок от справки-вызова

Если сотрудник совмещает работу с обучением, ему положен ученический отпуск. Основание для оформления такого отпуска – справка-вызов. И главное, принести работодателю верхнюю часть справки. Нижнюю можно не приносить.

Версия для печати

Форма справки утверждена приказом Минобразования от 19.12.2013 № 1368.

Бланк состоит из двух частей — сама справка и корешок к ней (отрывная часть).

1

В верхней части образовательная организация заполняет сведения о предстоящей сессии. В нижней части — подтверждение того, что студент действительно находился на учебе во время ученического отпуска.

Подтверждением того, что работник был в учебном отпуске, является справка-вызов, пояснил Роструд.

Представлять по окончании такого отпуска отрывную часть справки-вызова работник не обязан, делает вывод Роструд.

Кстати, ранее Роструд давал несколько иные разъяснения. Трудинспекторы утверждали, что работник обязан предоставить корешок от справки. Но оплата отпуска от этого документа все равно не зависит. Отпуск оплачивают по верхней части справки.

Кроме того, есть разъяснение Роструда о том, что работодатель без корешка не сможет принять в расходы оплаченный отпуск (так как нет подтверждения его целевого использования). Если налоговики эти расходы не примут, то это ущерб, который сотрудник должен возместить.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе
Трудовое право

Сотрудник-студент не обязан приносить на работу корешок от справки-вызова

Если сотрудник совмещает работу с обучением, ему положен ученический отпуск. Основание для оформления такого отпуска – справка-вызов. И главное, принести работодателю верхнюю часть справки. Нижнюю можно не приносить.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С

Если последний день срока приходится на выходной или праздник, в налоговых целях он переносится на ближайший рабочий день. Но праздники, которые ввели региональные власти, на сроки по налогам никак не влияют.

СЗВ-М

Ошибки в СЗВ-М. Почему файл не соответствует XSD-схеме?

Файл не соответствует XSD-схеме СЗВ-М — общее обозначение группы ошибок, связанных с заполнением отдельных граф отчета СЗВ-М. О том, что это за ошибки и что следует делать в случае их возникновения, поговорим в этой статье.

Ошибки в СЗВ-М. Почему файл не соответствует XSD-схеме?
Электронная отчетность

Сдавать отчетность ночью можно. Чиновники примут ее, когда проснутся

Организация отравила расчет ФСС за 10 минут до полуночи в последний день срока. Но фонд принял его только на следующий день и оштрафовал страхователя. Так нельзя, сказал суд, и отменил штраф.