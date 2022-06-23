Сотрудник-студент не обязан приносить на работу корешок от справки-вызова

Форма справки утверждена приказом Минобразования от 19.12.2013 № 1368.

Бланк состоит из двух частей — сама справка и корешок к ней (отрывная часть).

В верхней части образовательная организация заполняет сведения о предстоящей сессии. В нижней части — подтверждение того, что студент действительно находился на учебе во время ученического отпуска.

Подтверждением того, что работник был в учебном отпуске, является справка-вызов, пояснил Роструд.

Представлять по окончании такого отпуска отрывную часть справки-вызова работник не обязан, делает вывод Роструд.

Кстати, ранее Роструд давал несколько иные разъяснения. Трудинспекторы утверждали, что работник обязан предоставить корешок от справки. Но оплата отпуска от этого документа все равно не зависит. Отпуск оплачивают по верхней части справки.

Кроме того, есть разъяснение Роструда о том, что работодатель без корешка не сможет принять в расходы оплаченный отпуск (так как нет подтверждения его целевого использования). Если налоговики эти расходы не примут, то это ущерб, который сотрудник должен возместить.