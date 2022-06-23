Система быстрых платежей

Переводы по СБП можно делать без комиссий до конца 2022 года

Возмещение затрат малого и среднего бизнеса на переводы по СБП продлят до конца 2022 года. Цена вопроса — 0,7 процента от суммы, но не более 1500 руб. за перевод.

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Из-за высоких тарифов за эквайринг бизнес отказывается от такого способа расчета и все больше использует систему быстрых платежей. 

Предложенный Минэкономразвития Проект постановления Правительства предлагает продлить ранее введенную меру поддержки субъектов МСП и стимулирования его к подключению к СБП.

Общественное обсуждение Проекта завершат 5 июля.

Если документ примут, то субъекты МСП получат возмещение расходов на комиссии за платежи, проведенные до 31 декабря 2022 года. В настоящее время этот срок ограничен 1 июля.

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