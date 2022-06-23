Переводы по СБП можно делать без комиссий до конца 2022 года

Из-за высоких тарифов за эквайринг бизнес отказывается от такого способа расчета и все больше использует систему быстрых платежей.
Предложенный Минэкономразвития Проект постановления Правительства предлагает продлить ранее введенную меру поддержки субъектов МСП и стимулирования его к подключению к СБП.
Общественное обсуждение Проекта завершат 5 июля.
Если документ примут, то субъекты МСП получат возмещение расходов на комиссии за платежи, проведенные до 31 декабря 2022 года. В настоящее время этот срок ограничен 1 июля.
Ранее по теме:
Какие банки будут возвращать бизнесу комиссии за переводы в СБП: перечень