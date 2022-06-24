НДС

Не только новые, но и старые гостиницы могут применять НДС 0%

С 1 июля 2022 года услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах облагаются НДС по ставке 0%. Но срок этой льготы зависит от ряда условий – когда был ввод в эксплуатацию, входит ли гостиница в реестр.

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Льгота по НДС действует 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором объект был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции). Будет реестр объектов туриндустрии.

НДС 0% будет не только по новым гостиницам, которые введены в эксплуатацию в 2022 году и позже, но и по старым (пп.19 п.1 ст.164 НК).

Если гостиница не включена в реестр — НДС 0% будет по 30 июня 2027 года включительно.

Если включена — НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором объект был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года.

Таким образом, если гостиница введена в эксплуатацию до 1 июля 2022 года, ее услуги облагаются НДС 0% с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.06.2022 № 03-07-11/54760.

Таблицу условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса смотрите здесь.

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