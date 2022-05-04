Банки блокируют клиентам кредитки из-за заявок на кредитные каникулы

Клиенты, которые подали заявку на кредитные каникулы по другим займам, сообщают, что банки блокируют им неиспользованный лимит по кредитной карте.

«Коммерсант» пишет, что чаще всего о таких случаях сообщают клиенты Сбера, но это далеко не единственный банк.

Судя по финансовым форумам и соцсетям, речь, например, и про Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Почта-банк.

Партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что наличие кредитных каникул может служить сигналом о неплатежеспособности клиента для других банков, поэтому они могут обнулить лимиты по кредитным картам.

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