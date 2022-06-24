Вклады

Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады

О таком решении сообщили Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, а также банки «Открытие» и Тинькофф. Речь идет о накопительных счетах и вкладах в долларах и евро.

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По результатам звонков в call-центры кредитных организаций газете «Известия» сообщили, что:  

  • в Совкомбанке и ПСБ прекратили открывать накопительные и депозитные счета еще весной;
  • в Росбанке прекратили открывать такие с 9 июня;
  • в «Открытии» валютные счета нельзя открывать с 15 июня, допускается открытие счетов лишь в нацвалюте;
  • приостановку валютных счетов также подтвердили в службе поддержки Райффайзенбанка.

Можно открыть валютные счета в «Ак Барсе», МКБ и «УБРиР.

Также «Клерку» подтвердили в ВТБ, что валютные счета открывают, сумма вклада зависит от конкретных условий.

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