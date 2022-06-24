Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады

По результатам звонков в call-центры кредитных организаций газете «Известия» сообщили, что:
- в Совкомбанке и ПСБ прекратили открывать накопительные и депозитные счета еще весной;
- в Росбанке прекратили открывать такие с 9 июня;
- в «Открытии» валютные счета нельзя открывать с 15 июня, допускается открытие счетов лишь в нацвалюте;
- приостановку валютных счетов также подтвердили в службе поддержки Райффайзенбанка.
Можно открыть валютные счета в «Ак Барсе», МКБ и «УБРиР.
Также «Клерку» подтвердили в ВТБ, что валютные счета открывают, сумма вклада зависит от конкретных условий.
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