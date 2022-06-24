Чтобы не получить «черную метку» от налоговиков – проверьте свой адрес

Если в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности адреса у компании есть шесть месяцев для восстановления своего доброго имени. Достаточно представить актуальные сведения.
В противном случае компанию исключат из реестра.
Выписку из ЕГРЮЛ для проверки актуальности сведений о компании можно бесплатно получить на официальном сайте налоговиков.
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