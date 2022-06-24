При переводе на новую работу без увольнения со старой больничный оплачивает новый работодатель

Разъяснение дает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.
Дело в том, что работник из-за нетрудоспособности утрачивает заработок у нового работодателя, поэтому и оплачивать больничный должен новый работодатель.
Для расчета больничного новому работодателю нужно знать стаж, а трудовая книжка (если она бумажная), хранится у старого работодателя.
Поэтому сотрудник должен представить новому работодателю сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР).
Сведения для оплаты больничного в ФСС должен передать новый работодатель.
По поводу сведений о заработке Минтруд умолчал.
При этом по оплате больничного по срочному трудовому договору есть особенность — оплата идет не более чем за 75 календарных дней.
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