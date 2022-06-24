Сбер ввел комиссию за перевод денег на свои карты в другие банки по запросу клиента

Комиссию в размере 1,25% (минимум 30 руб., максимум 150) спишут в ситуации, когда клиент другого банка выберет опцию пополнения счета с карты другого банка и введет данные карты Сбера.

Представитель Сбера пояснил РБК, что такая тарификация вводится в соответствии с подобной практикой других банков. А Сбер такие переводы делал бесплатно.



Сторонние банки не будут предупреждать пользователей о рассчитанной по тарифам Сбера комиссии.



Переводы на сумму до 50 тыс. руб. в месяц через «Сбербанк Онлайн» и переводы до 100 тыс. руб. в месяц клиентам других банков через СБП для клиентов Сбера останутся бесплатными.



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